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Eskişehir'de Asayiş Denetimleri Yapıldı

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla denetimler yaptı. Tepebaşı ilçesindeki umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde 148 şahıs ve 6 araç sorgulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla denetimler yaptı.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevre sokaklardaki umuma açık yerlerde 21.00 ile 02.15 saatleri arasında denetim yapıldı. Alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, işyerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularında Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerinin yaptığı ortak çalışmada 148 şahıs ve 6 araç sorguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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