Eskişehir'de Arkadaşını Öldüren Sanığın Davası Ertelendi

Eskişehir'de tartıştığı arkadaşının başına sert bir cisimle vurarak öldüren 64 yaşındaki Tolga Ç.'nin yargılandığı dava 31 Ekim'e ertelendi.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Tepebaşı İlçesi Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, Muhittin Bural ile Tolga Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Tolga Ç., arkadaşı Muhittin Bural'ın kafasına sert bir cisimle vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 64 yaşındaki Muhittin Bural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 48 yaşındaki Tolga Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında tutuklu sanık Tolga Ç. hazır bulundu. Duruşmaya, tutuksuz sanık İbarat A. ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Nevin E. ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti tarafından söz verilen tutuklu sanık Tolga Ç, önceki duruşmalardaki beyanlarının geçerli olduğunu belirterek, "Sadece eşimi ve kendimi korumak için yaptım. Başka bir amacım yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tolga Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Ekim'e erteledi. - ESKİŞEHİR