Eskişehir'de Aranması Bulunan 96 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, aranması bulunan 96 şahsın yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 28 Temmuz - 4 Ağustos 2025 tarihleri arasında, 159 uygulama noktasında bin 354 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs, 5 yıla kadar aranan 44 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 3 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 96 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR