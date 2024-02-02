Eskişehir'de Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda, aranma kaydı ve 9 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adreste gerçekleştirilen kontroller esnasında A.D. isimli şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Sorgulamada şahsın, 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranma kaydının bulunduğu, ayrıca 9 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR