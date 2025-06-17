Eskişehir'de Aranan 96 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, farklı yıllardan ve suçlardan aranması bulunan 96 şahsın yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 9-16 Haziran 2025 tarihleri arasında 174 uygulama noktasında bin 507 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 60 şahıs, 5 yıla kadar aranan 28 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 5 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 96 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR