Eskişehir'de Aranan 72 Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda aranan toplam 72 şahıs yakalandı. Uygulama, 18-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 18-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında 160 uygulama noktasında bin 366 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; 5 yıla kadar aranan 19 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 2 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 4 şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 47 şahıs olmak üzere toplam 72 şahsın yakalandığı açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
