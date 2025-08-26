Eskişehir'de Aranan 72 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda aranması bulunan 72 şahsın yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 18-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında 160 uygulama noktasında bin 366 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; 5 yıla kadar aranan 19 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 2 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 4 şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 47 şahıs olmak üzere toplam 72 şahsın yakalandığı açıklandı. - ESKİŞEHİR