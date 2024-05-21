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Eskişehir'de Aranan 63 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında uyuşturucu madde, dolandırıcılık, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan arananlar bulunuyor.

Eskişehir'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmeleri sağlanması amacıyla belirli tarihler arasında çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen aranan şahıslar uygulamasında, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 21 şahıs, 5-10 arası hapis cezası ile aranmakta olan 7 şahıs yakalandı. Çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan 3, dolandırıcılık suçundan 3, hırsızlık suçundan 11, yağma suçundan 1 ve çeşitli suçlardan 45 olmak üzere toplam 63 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananların 28'inin hükümlü ve 35'inin ifadeye yönelik aranmakta olduğunun tespit edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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