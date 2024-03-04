Eskişehir'de Aranan 62 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda farklı suçlardan farklı sürelerde hapis cezası bulunan 62 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Çalışmalarda, farklı sürelerde farklı suçlardan arandığı tespit edilen 62 şahıs yakalandı.

Şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR