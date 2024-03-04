Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Aranan 62 Şahıs Yakalandı

Güncelleme:

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda farklı suçlardan farklı sürelerde hapis cezası bulunan 62 şahıs yakalandı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda farklı suçlardan farklı sürelerde hapis cezası bulunan 62 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Çalışmalarda, farklı sürelerde farklı suçlardan arandığı tespit edilen 62 şahıs yakalandı.

Şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title