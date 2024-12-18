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Eskişehir'de Aranan 4 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Eskişehir'de Aranan 4 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Eskişehir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri 10 yıl, diğeri 8 yıl 9 ay, diğeri ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışma neticesinde, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, 'Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olma' suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Organ Ticareti Yapmak veya Aracılık Etmek' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Operasyonlar neticesinde yakalanan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir H ve L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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