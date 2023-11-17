Eskişehir'de Aranan 2 Firari Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de farklı suçlardan kayıtları bulunan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari şahıs, jandarma ekiplerinin denetimi esnasında yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 11 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 'Büyükbaş veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık' suçundan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.M. ile 4 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 'Kasten yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Y.Y. yakalandı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemelerde tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR