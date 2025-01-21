Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

10 kişiye mezar olan otel için yetkililerden vahim uyarı
Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı

Yangının ilk başladığı anda kaydedilen görüntü yürek dağladı
Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Partililer adliyeye akın etti, polis güvenlik önlemlerini artırdı

Eskişehir'de Aranan 175 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Aranan 175 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 175 şahıs yakalandı. Operasyon 13-20 Ocak tarihlerinde yapıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 175 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. İl genelinde 13-20 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 190 uygulama noktasında bin 657 personel görevlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 140 şahıs, 5 yıla kadar aranan 27 şahıs, 5 ila 10 yıla kadar aranan 6 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 175 şahsın yakalandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
img

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
img

Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor

Vali Aydın otel yangınıyla ilgili kahreden detayı paylaştı
Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif

Barış için gelen teklife bakın
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.