Eskişehir'de Aranan 173 Şüpheli Yakalandı
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 173 şüpheli yakalandı. Yapılan denetimlerde 182 uygulama noktasında 1610 görevli personel ile çalışmalara katıldı.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada yaptığı çalışmalar sonucunda, aranması bulunan 173 şüphelinin yakalandığı açıklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 5-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında 182 uygulama noktasında bin 610 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 113 şahıs, 5 yıla kadar aranan 47 şahıs, 5 ila 10 yıla kadar aranan 8 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 173 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa