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Eskişehir'de Aranan 170 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Aranan 170 Şahıs Yakalandı
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 170 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulama sonucunda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 170 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. Kent genelinde 2-9 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 187 uygulama noktasında bin 616 personel görevlendirildi. Çalışmalar sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 118, 8 yıla kadar aranması olan 31 ve 5 ila 10 yıla kadar aranması olan 11 şüpheli olmak üzere toplam 170 şahsın yakalandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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