Eskişehir'de Aranan 153 Şahıs Yakalandı
Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonlarda, polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir haftada çeşitli suçlardan aranması bulunan 153 şahıs yakalandı.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince, aranması bulunan 153 şahsın son 1 hafta içerisinde yakalandığı açıklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 28 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında 327 uygulama noktasında bin 195 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 100 şahıs, 5 yıla kadar aranan 39 şahıs, 5 ila 10 yıla kadar aranan 9 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 153 şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa