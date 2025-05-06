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Eskişehir'de Aranan 153 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Aranan 153 Şahıs Yakalandı
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Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonlarda, polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir haftada çeşitli suçlardan aranması bulunan 153 şahıs yakalandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince, aranması bulunan 153 şahsın son 1 hafta içerisinde yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 28 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında 327 uygulama noktasında bin 195 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 100 şahıs, 5 yıla kadar aranan 39 şahıs, 5 ila 10 yıla kadar aranan 9 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 153 şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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