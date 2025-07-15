Eskişehir'de Aranan 146 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, aranması bulunan 146 şahsın yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 7-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında kent genelinde 171 uygulama noktasında bin 464 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 100 şahıs, 5 yıla kadar aranan 38 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 4 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 4 şahıs olmak üzere toplam 146 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR