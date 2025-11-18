Eskişehir'de Aranan 128 Şahıs Yakalandı
Eskişehir'de, polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda aranan 128 şahıs yakalandı. 10-17 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslar yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 10-17 Kasım 2025 tarihleri arasında 158 uygulama noktasında bin 571 görevli personel ile çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 80 şahıs, 5 yıla kadar aranan 36 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 4 şahıs olmak üzere toplam 128 yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa