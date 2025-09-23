Eskişehir'de Aranan 116 Şahıs Yakalandı
Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, 15-22 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda toplam 116 aranan şahsı yakaladı. Uygulamalara 1,347 personel katıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 15-22 Eylül 2025 tarihleri arasında 159 uygulama noktasında bin 347 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 77 şahıs, 5 yıla kadar aranan 28 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 7 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 4 şahıs olmak üzere toplam 116 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
