Eskişehir'de Araçta Silah ve Mermi Ele Geçirildi

Eskişehir'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 adet silah ve 16 mermi bulundu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan 3 şüpheliden 2 adet silah ve 16 mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlulara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta bulunan Z.Y., N.Y.G. ve K.G. isimli şüpheliler yakalanırken, yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet mermi ele geçirildi.

Şüphelilerden K.G.'nin 2 farklı hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edilirken, şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR