Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Araçlarla Şehir Manzarasında Alkol Tüketenlere Denetim

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Eskişehir'de araçlarla şehir manzarasına gelerek alkol tüketen ve çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik polis ekiplerince denetim düzenlendi. Denetimde 44 şahıs ve 11 araç sorgulanırken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 1 kişiye 6 bin 400 TL para cezası uygulandı.

Eskişehir'de araçlarla şehir manzarasına gelerek alkol tüketen ve çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik polis ekiplerince denetim düzenlendi.

Karapınar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınına araçlarla gelen ve şehir manzarasında alkol içerek çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan denetimde, 44 şahıs ve 11 araç sorgulanırken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 1 kişiye 6 bin 400 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title