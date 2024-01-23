Eskişehir'de Araçlarla Şehir Manzarasında Alkol Tüketenlere Denetim

Eskişehir'de araçlarla şehir manzarasına gelerek alkol tüketen ve çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik polis ekiplerince denetim düzenlendi.

Karapınar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınına araçlarla gelen ve şehir manzarasında alkol içerek çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan denetimde, 44 şahıs ve 11 araç sorgulanırken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 1 kişiye 6 bin 400 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR