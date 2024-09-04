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Eskişehir'de Aracında Ölü Bulunan Tuğba Koç'un Eşi Adliyeye Sevk Edildi

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Eskişehir'de aracının arka koltuğunda ölü bulunan Tuğba Koç'un eşi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Koç'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından hastanenin morgundan alındı.

Eskişehir'de aracının arka koltuğunda ölü bulunan 25 yaşındaki Tuğba Koç'un gözaltına alınan eşi adliyeye sevk edildi. Tuğba Koç'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içinde çalıştığı hastanenin morgundan alındı.

Dün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628 Sokak'ta park halindeki aracın arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde bulunan Tuğba Koç'un ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu şüphesinin aydınlatılması amacıyla çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Tuğba Koç'un eşi A.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz yıl 3 Eylül'de evlenen ve evlilik yıl dönümünde aracında boğazı kesik halde ölü bulunan Tuğba Koç'un hemşire olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı. Koç'un cenazesi, hastanenin morguna gelen yakınları tarafından gözyaşları içinde alındı. Tuğba Koç'un, bugün öğle vaktinde Alpu ilçesine bağlı Alapınar Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Tuğba Koç'un cenazesinin Eskişehir Şehir Hastanesi morgundan alındığı esnada bazı yakınları fenalık geçirirken, küçük çaplı gerginlikler yaşandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Soruşturma 3-sayfa Güncel Olay

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