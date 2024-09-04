Eskişehir'de Aracında Ölü Bulunan Kadının Eşi Serbest Bırakıldı

Eskişehir'de aracının arka koltuğunda ölü olarak bulunan Tuğba Koç'un gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi A.K.'nin cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, eşinin uyku problemlerinden dolayı psikolojik sıkıntılar yaşadığını söylediği öğrenilirken, yapılan otopsi incelemesinde intihar belirtileri tespit edildiği bildirildi.

Dün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628 Sokak'ta park halindeki aracının arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde ölü bulunan 25 yaşındaki Tuğba Koç'un eşi gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.K.'nin cumhuriyet savcısına verdiği ifade ortaya çıktı. Genç hemşirenin eşi A.K.'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, eşinin uzun zamandır uyku problemleri yaşadığını, bundan dolayı psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca Tuğba Koç'un cansız bedeninde yapılan otopsi incelemelerinde intihar ettiğine yönelik belirtilerin tespit edildiği de öğrenildi. - ESKİŞEHİR