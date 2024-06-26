Eskişehir'de aracı ile 2 yavru kediyi ezen sürücü yakalandı

Eskişehir'de aracı ile 2 yavru kediyi ezen sürücü, polis ekiplerince yakalanarak işlem yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Dede Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta dönüş yapan otomobil, yol üzerinde bulunan 2 yavru kedinin üzerinden geçmiş, talihsiz hayvanlar olay yerinde can vermişti. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan olayla alakalı Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Çalışmalarda iki yavru kedinin ezildiği, aracın durmadan yoluna devam ettiği olayda araç sürücüsü tespit edilerek para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR