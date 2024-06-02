Eskişehir'de araç trafiğine kapalı bölgelerde motosiklet denetimi

Eskişehir'de polis ekiplerince araç trafiğine kapalı bölgelerde kullanılan motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 17 sürücüye işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince araç trafiğine kapalı bölgelerde seyahat eden motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, 17 motosiklet sürücüsünün yaya alanlarına giriş yaparak kural ihlali yaptığı belirlendi. Belge eksikliği de olduğu tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR