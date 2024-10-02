Eskişehir'de Araç Parkı Duyarsızlığı Tepki Çekti

Eskişehir'de kaldırıma ve engelli rampasına araç park eden sürücülerin duyarsızlığı vatandaşın tepkisine neden oldu.

Tepebaşı İlçesi Hatboyu-1 Caddesi üzerinde uygunsuz halde park edilen araçlar vatandaşın tepkisine neden oldu. Özellikle kaldırım üstüne ve engelli rampasına park edilen araçlar, vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. Sosyal medyada da paylaşılan uygunsuz araç parkıyla ilgili yetkililer tarafından işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR