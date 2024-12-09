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Eskişehir'de Araç İçinde Şiddetli Kavga Anları Kamerada

Eskişehir'de Araç İçinde Şiddetli Kavga Anları Kamerada
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Eskişehir'de seyir halindeki bir araçta 3 kişi arasında çıkan kavga, araç kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü, yanındaki kadına yumruk atarak şiddet uyguladı ve kadının araçtan inmesine izin vermedi. Olay, diğer sürücüleri de tehlikeye attı.

Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişinin birbirine yumruklarla saldırdığı anlar, araç kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 14.30 sularında meydana geldi. Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 26 AGB 421 otomobilin bulunan 3 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Her geçen dakika şiddetlenen kavga sonucunda aracı kullanan şahıs, yanındaki kadına yumruk atarak şiddet uyguladı. O esnada arka koltukta oturan bir başka şahıs da sürücüye yumrukla saldırdı.

Darp ettiği kadının araçtan inmesine izin vermedi

Araçtan inmeye çalışan şiddet mağduru kadına müsaade etmeyen sürücü, trafik lambaları kırmızıya yanmasına rağmen yoluna devam etti. Kavga nedeniyle sarsılan aracı fark eden vatandaşlar ise sürücüye tepki gösterdi. Batıkent Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'na kadar devam eden tehlikeli yolculuk, diğer sürücüleri de riske attı. Yaşananlar araç kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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