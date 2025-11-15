Eskişehir'de Apartmanda Yangın: Anne ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de bir apartmanda yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yenidoğan Mahallesi 1. Dökümcüler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 1'nci katındaki dairede, televizyondan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 3 itfaiye ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri, ekiplerce tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. İkamette dumandan etkilenen anne ve oğlu ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olayın, tahtakurusuna karşı ilaçlanmasının ardından dün Aziz E. (69) isimli şahsın ölü bulunduğu ev ile aynı sitede gerçekleştiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR