Eskişehir'de Apartman Yangını: Bir Yaralı

Eskişehir'de bir apartmanda gece saatlerinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın paniğe sebep olurken, dumandan etkilenmemek için çatıdan kaçmaya çalışan bir vatandaş yaralandı.

Olay, dün gece saat 22.50 sıralarında Hacı Ali Bey mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki bir dairede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan kaçmaya çalışan vatandaş yaralandı

Bahse konu daireden yayılan yoğun duman, apartman sakinlerini paniğe sürükledi. E.A isimli bir erkek şahıs, dumandan etkilenmemek için çatıya çıktı. Bu esnada kafasını duvara çarpan vatandaş yaralandı. Sağlık ekiplerinin ambulansta pansuman yaptığı yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR