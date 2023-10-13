Eskişehir'de Apartman Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Eskişehir'de bir apartmanın elektronik kapı kilidinin şifresini kırarak içeri giren ve ayakkabı çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı.

Elektronik kapı kilidinin şifresini kırarak girdikleri apartmandan ayakkabı çaldılar...Hırsızlık zanlıları kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir apartmanın elektronik kapı kilidinin şifresini kırarak içeri giren ve ayakkabı çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün Gökmeydan Mahallesi Gayrettepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli hırsızlık yapmak amacıyla sokak üzerinde bulunan bir apartmanı hedef aldı. Görüntülü diyafonun şifresini kırarak içeri girdiği iddia edilen hırsızlar, apartman içindeki dairelerin kapılarını gezdi. Bir dairenin önündeki kargoyla yeni gelen ayakkabıları çalan şüpheliler, apartmandan çıkarak kayıplara karıştı.

Hırsızların apartman girişindeki görüntülü diyafonun şifresini kırarak içeri girdiği görüntüler güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.