Balkondaki motosiklet ekipmanlarını çaldı

Balkondaki motosiklet ekipmanlarını çaldı
Güncelleme:
Eskişehir'de bir apartmanın balkonundan motosiklet ekipmanları çalan hırsız, güvenlik kamerasına yüzü açık bir şekilde yansıdı. Olayın ardından apartman sakinleri hırsız hakkında şikayette bulundu.

Eskişehir'de bir apartmanın balkonunda bulunan motosiklet ekipmanlarını çalan amatör hırsız, yüzü açık şekilde güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 06.51 sıralarında Gökmeydan Mahallesi Salkım Söğüt Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; henüz kimliği belirlenemeyen genç bir erkek şahıs, Gökkuşağı Sitesi'nin içinde bulunan 20 numaralı apartmandan hırsızlık yaptı. Bu esnada kapıdaki güvenlik kamerasını fark etmeyen amatör hırsız, yüzü açık şekilde kayıt altına alındı. Kamera görüntüsünde; şahsın apartmandaki bir kuryeye ait olan dizlik, yağmurluk ve çanta gibi motosiklet ekipmanlarını gasp ettiği anlar yer aldı. Şahsın daha sonra diğer balkonu incelediği ve apartmanın önünden uzaklaştığı görüldü.

Öte yandan, garajdaki ve erişebildiği diğer balkonlardaki bazı eşyaları da çaldığı belirtilen şahıs hakkında apartman sakinlerinin şikayetçi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

