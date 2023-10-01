Eskişehir'de Altın Hırsızlığı Yapan 3 Kadın Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Eskişehir'de bir apartman dairesine girerek altın kelepçe bilezik çaldığı iddia edilen 3 kadın, güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık şüphelisi kadınların olay yerinden kaçtığı görüntüler polis ekipleri tarafından inceleniyor.

Eskişehir'de bir apartman dairesine girerek altın kelepçe bilezik çaldığı iddia edilen 3 kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Gültepe Mahallesi Sevindik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz 3 kadın hırsızlık amacıyla bir apartmana girdi. Apartmanda bulunan bir daireye giren kadınların, altın kelepçe bilezik çaldığı iddia edildi. Apartman girişinde bulunan güvenlik kamerasının önünden elleriyle yüzlerini kapatarak geçen hırsızlar, kayıplara karıştı.

Hırsızlık şüphelisi 3 kadının apartmana girişi ve yüzlerini gizleyerek çıkışı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR