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Eskişehir'de Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüden Kaza

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Eskişehir'de alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü, 2 araca çarptıktan sonra kaçarken kaldırıma çıktı. Kazadan sonra aracın başında alkol almaya devam etti.

Eskişehir'de 2 araca çarptıktan sonra kaçarken kaldırıma çıkan otomobilin 2.14 promil alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü, kazadan sonra aracın başında alkol almaya devam etti.

Kaza, Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü 1 Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taha S. isimli sürücü 26 AJC 785 plakalı otomobiliyle makas atmaya çalışırken cadde üzerinde park halindeki bir minibüse ve seyir halindeki bir otomobile çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı. Kaçarken kontrolden çıkan otomobil, yolun karşı şeridindeki kaldırıma çıktı. Kazada sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, çarptığı diğer 2 araçta da küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, Taha S.'nin 2.14 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca kullanılamaz hale gelen otomobilin kiralık olduğu belirlendi.

Aracı başında alkol almaya devam etti

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili çalışmaları esnasında aracın başında alkol almaya devam eden sürücü, görenleri şaşkına çevirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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