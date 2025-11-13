Haberler

Eskişehir'de Alkollü Sürücüyle Kaza: 1 Yaralı

Güncelleme:
Eskişehir'de iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 13 bin 601 TL ceza kesilerek karakola götürüldü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan ve 214 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 13 bin 601 TL para cezası kesilirken, şahsın yakınlarıyla kavga ettiği görüldü.

Kaza, Vadişehir Mahallesi Özlem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgileri göre, Ufuk T. idaresindeki 26 ALM 020 plakalı panelvan araç, Adalet Caddesi'ne dönmek için manevra yaptı. O sırada Özlem Caddesi'nde Emek Mahallesi'ne doğru ilerleyen Baran D. idaresindeki 26 ND 725 plakalı bir başka panelvan araç, Adalet Caddesine dönmeye çalışan 26 ALM 020 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Baran D. ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan diğer sürücü Ufuk T.'nin 214 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye 13 bin 601 TL idari para cezası uygulandı. Ufuk T. ile yakınları olduğu kişiler ile zaman zaman sözlü tartışmaların olduğu görüldü. Alkollü sürücü işlemleri için karakola götürüldü. Öte yandan kazada iki araç da kullanılamaz hale geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
