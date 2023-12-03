Eskişehir'de Alkollü Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi

Eskişehir'de alkollü otomobil kullanan ve iki sokak kesiminde İl Emniyet Müdürlüğüne ait araca çarpan sürücünün, ehliyeti daimi iptal edildi.

Eskişehir'de alkollü otomobil kullanan ve iki sokak kesiminde İl Emniyet Müdürlüğüne ait araca çarpan sürücünün, ehliyeti daimi iptal edildi.

Tepebaşı ilçesi Güllük Mahallesi Baysal Sokak ve Avşar Sokak kavşağında, Orhan Çınaroğlu(32) idaresindeki 06 GA 7524 plakalı otomobil ile Baysal Sokakta seyir halindeyken, Avşar sokakta ilerleyen Asayiş Yunus Timlerine ait ve Osman Rıfat Erkan(31) idaresindeki 26 A 0619/26 A 48632 plakalı aracın sol ön tamponuna iki sokak kesişimde çarptı. Çarpması neticesi maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada 06 GA 7524 plakalı araç sürücüsü Orhan Çınaroğlu'nun kusur ihlal ettiği, 26 A 0619 plakalı araç sürücüsü Osman Rıfat Erkan'ın ise herhangi bir kusurunun olmadığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlendi. Polis ekiplerince Orhan Çınaroğlu'nun 0.84 promil alkollü olduğu tespit edilirden sürücünün, sürücü belgesi daimi iptal edildi. - ESKİŞEHİR