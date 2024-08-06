Eskişehir'de Alkollü Sürücü Otobüs Durağına Daldı

Eskişehir'de 1,42 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü, virajı alamayarak otobüs durağına daldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erinç G. idaresindeki 26 E 3042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Virajdan savrularak çıkan otomobil, yolun sağından kaldırıma çıkarak önce 2 adet ağaca sonra da otobüs durağına çarptı.

Kaza sonucunda hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü tedbir amaçlı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kan testinde sürücünün 1,42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazanın gece saatlerinde meydana gelmesinden dolayı otobüs durağının boş olması büyük bir faciayı önledi. - ESKİŞEHİR