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Eskişehir'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

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Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, aracıyla duvara çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine uçtu. Olay yerinden kaçan sürücü polis tarafından yakalandı ve alkollü olduğu belirlendi.

Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla duvara çarptıktan sonra yaklaşık 2 metre yüksekten bir apartmanın bahçesine uçtu. Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan sürücünün 2.44 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Levent Y. (28) idaresindeki 26 VV 290 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki duvara çarpan araç, bir apartmanın bahçesine uçtu. Yaklaşık 2 metre yüksekten düşen hafif ticari araç, apartman bahçesinde ters şekilde kaldı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kotrollerde, sürücünün 2.44 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza sonucunda hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, apartmanda ve bahçesinin çevresinde hasar oluştu. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Polis

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