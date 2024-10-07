Eskişehir'de Alkollü Sürücü Kaza Yapıp Kaçtı

Eskişehir'de seyir halindeyken orta refüjü geçerek karşı yönden gelen otomobile çarpan alkollü araç sürücüsü kazanın ardından hem aracını hem de arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sularında Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 06 ERE 92 plakalı otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle orta refüjü geçerek karşı yönden gelen 06 CKF 166 plakalı bir başka otomobile yandan çarptı. Kaza sonucunda araçlar kullanılamayacak hale gelirken, 06 CKF 166 plakalı otomobilde bulunan A.Ö.K. isimli vatandaş çarpışmanın etkisiyle içeride sıkıştı. 06 ERE 92 plakalı otomobilin sürücüsü ise hem aracını hem de hem arkadaşlarını bırakarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. 06 CKF 166 plakalı araçta sıkıştan A.Ö.K. için ise itfaiye ekipleri seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda başarıyla sıkıştığı yerden kurtarılan A.Ö.K., ambulansta yapılan ilk müdahalelerin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR