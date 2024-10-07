Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Alkollü Sürücü Kaza Yapıp Kaçtı

Eskişehir'de Alkollü Sürücü Kaza Yapıp Kaçtı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de alkollü sürücünün karşı yönden gelen araca çarpmasının ardından olay yerini terk ettiği bildirildi. Kazada bir kişi sıkışarak yaralandı.

Eskişehir'de seyir halindeyken orta refüjü geçerek karşı yönden gelen otomobile çarpan alkollü araç sürücüsü kazanın ardından hem aracını hem de arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sularında Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 06 ERE 92 plakalı otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle orta refüjü geçerek karşı yönden gelen 06 CKF 166 plakalı bir başka otomobile yandan çarptı. Kaza sonucunda araçlar kullanılamayacak hale gelirken, 06 CKF 166 plakalı otomobilde bulunan A.Ö.K. isimli vatandaş çarpışmanın etkisiyle içeride sıkıştı. 06 ERE 92 plakalı otomobilin sürücüsü ise hem aracını hem de hem arkadaşlarını bırakarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. 06 CKF 166 plakalı araçta sıkıştan A.Ö.K. için ise itfaiye ekipleri seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda başarıyla sıkıştığı yerden kurtarılan A.Ö.K., ambulansta yapılan ilk müdahalelerin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika Olaylar 3-sayfa

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçı ne zaman? Güzel Aşklar Diyarı CANLI izle! Güzel Aşklar Diyarı 3 . Bölüm Kanal kesintisiz SON BÖLÜM HD izleme linki var mı? Pazartesi günü hangi diziler var? 7 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Ersun Yanal istifa edecek mi? Türkiye Karadağ hangi kanalda yayınlanacak? Iniesta futbolu bıraktı mı? Iniesta kaç yaşında futbolu bıraktı? 7-8 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 7-8 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Murat Saydam kimdir? Murat Saydam nereli, ne iş yapıyor? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 7-8 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 7-8 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.