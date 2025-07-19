Eskişehir'de Alkollü Şahıs Binasını Ateşe Vermeye Kalkıştı

Eskişehir'de Alkollü Şahıs Binasını Ateşe Vermeye Kalkıştı
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Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi'nde alkolün etkisindeki bir şahıs, binasını ateşe verme tehdidinde bulundu. 4 saat süren ikna çabasının ardından gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de binayı ateşe vermeye kalkışan alkollü şahıs, hem polise hem de komşularına zor anlar yaşattı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabaları sonucu ikna edilen adam, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün Yenibağlar Mahallesi Tanyolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen 48 yaşındaki S.C., ikametindeki camları kırıp eşyalara zarar vermeye başladı. Bağıran ve binayı ateşe vereceğini söyleyen adam, komşularına korku dolu anlar yaşattı. Endişelenen çevre sakinleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekibi ile çok sayıda polis adrese sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat sonra ikna edildi

Şahıs, olay yerine gelen ekiplere de zor anlar yaşattı. Kendisini dairesine kitleyen adam, penceresinde bezler tutuşturdu. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabasının ardından güçlükle ikna edilen adam, kendi rızasıyla kapıyı açtı. Yüksek miktarda alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen adamın Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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