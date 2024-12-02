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Eskişehir'de Alkollü Mekan Önünde Kavga Kamerada

Eskişehir'de Alkollü Mekan Önünde Kavga Kamerada
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Eskişehir'de bir alkollü eğlence mekanının önünde iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga sırasında bir kişinin yere düşmesi ve etrafındakiler tarafından tekmelenmesi dikkat çekti.

Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanı önünde kalabalık grup arasında çıkan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, Tepebaşı İlçesi İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde bulunan alkollü eğlence merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eğlence mekanında bulunan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın mekanın dışına taşmasıyla kavga çıktı. Kavga esnasında yere düşen bir kişi, çevresindeki çok sayıda kişi tarafından defalarca tekmelendi. Eğlence mekanına giden bazı kadınların korku içinde koşarak uzaklaştığı görüldü.

Alkollü eğlence mekanı önünde çıkan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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