Eskişehir'de Alkollü Eğlence Mekanında 2 Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Olayın Davası Ertelendi

Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili davada duruşma 1 Şubat 2024'e ertelendi.

Geçtiğimiz yıl 18 Eylül gecesi Seyitgazi ilçesinde bulunan alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada, Ümit Zeybek (46), Kenan Çetintaş (46) ve Çetin K. bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit Zeybek ve Kenan Çetintaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde Tevfik A. ve Ergun K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tevfik A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesinde, tutuklu sanık Tevfik A. hazır bulundu. Bir önceki duruşmaya katılmayan ve hakkında zorla getirme çıkarılan 'Cinayete azmettirme' suçundan yargılanan İran uyruklu Zeinab G., taraf avukatları ve görgü tanıkları mahkemeye katıldı.

"Yan masadakiler Tevfik'in oturduğu masaya doğru saldırıya geçtiler"

Hakim karşısına ilk kez çıkan ve hakkındaki 'Cinayete azmettirme' suçunu reddederek savunma yapan Zeinab G., "Tevfik ile sadece arkadaştık. Sevgili değildik. Olaydan önce de arada bir çalıştığım mekana gelirdi. Ben davet etmezdim. Olay gecesi bir paylaşım yaptığını görmüştüm. Tevfik'i arayıp mekana çağırdığımı hatırlamıyorum. 00.30 sıralarında Tevfik 1 arkadaşıyla mekana gelip oturdu. Yanlarına gittim ve selam verdim. Çantamı kasaya bıraktım ve tuvalete gitmek istedim. O sırada yan masadakiler Tevfik'in oturduğu masaya doğru saldırıya geçtiler. Birisi Tevfik'e yumruk attı. Olay bir anda gerçekleşti. Tevfik'in herhangi bir şey yaptığını görmedim. Kavga sırasında Ergun'un yerini hatırlamıyorum. Nereye gittiğini görmedim. Tevfik'ler gelmeden önce diğer masaya oturup oturmadığını hatırlamıyorum. Tevfik'te bıçak görmedim. Tevfik ile sevgili değilim, kıskanması için sebep yok. Kavga olayına hiç karışmadım. Olaydan sonra kalabalık yüzünden kimin ne yaptığını görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Diğer sanıkları cinayete azmettirmedim. Hakkımda yakalama kararı olduğunu bilmiyordum. Duruşmadan haberdar değildim. Maktuller ve yaralının 2 kez daha önce başkalarıyla sarhoş olup kavga ettiklerini görmüştüm" dedi.

"Tasarlasaydım ben saldırırdım"

Ümit Zeybek ve Kenan Çetintaş'a yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürme', Çetin K.'ye yönelik ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılması talep edilen tutuklu sanık Tevfik A., "Olayın tasarlandığını söylüyorlar ama tasarlasaydım ben saldırırdım. Aksine 4 kişi bana saldırdı. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" ifadeleriyle kendisini savundu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Tevfik A.'nın tutukluluk halinin devamına, Zeinab G.'nin zorla getirilmesi kararının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 1 Şubat 2024'e erteledi. - ESKİŞEHİR