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Eskişehir'de Alkollü Adam Çatıdan Atladı, Yangın Çıkararak 10 Kuşu Telef Etti

Eskişehir'de Alkollü Adam Çatıdan Atladı, Yangın Çıkararak 10 Kuşu Telef Etti
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Eskişehir'in Şirintepe Mahallesi'nde, alkollü ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir adam, oturduğu binanın çatısındaki kiremitleri sokağa atmanın ardından beslediği kuşların da bulunduğu alanı ateşe verip çatıdan atladı. Yangında 10 kuş telef olurken, adam ağır yaralandı.

Eskişehir'de iddiaya göre alkollü ve psikolojisi bozuk adam, oturduğu binanın çatısındaki kiremitleri sokağa attı, sonra beslediği kuşların da içinde bulunduğu alanı yakıp aşağı atlayarak ağır yaralandı. Çıkan yangında ise 10 kuş telef oldu.

Yangın, Şirintepe Mahallesi Mutlular Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında yaşayan ve yakın zamanda oğlunu kaybettiği öğrenilen H.K. (45), alkollü bir şekilde çatıya çıktı. Çatıda beslediği kuşların yanındaki kiremitleri sokağa atan adam, ardından çatıyı ateşe verdi. Sonra da çevredekilerin iddiasına göre çatıdan atladı. Alevleri gören H.K.'nin komşuları durum hakkında ihbarda bulundu. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan adam, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Aynı binada bulunan komşuların ise kendilerini dışarı atarken öfkeli oldukları görüldü.

Beslediği 10 kuş telef oldu

İtfaiyenin incelemelerinde binada hasar oluştuğu belirlenirken, çatı katında beslenen 10 kuşun ise telef olduğu öğrenildi.

H.K. ile aynı sokakta oturan görgü şahidi Batuhan Çirkin (18), "Adam gözümün önünde aşağıya atladı. En son yerde nefes alıyordu sonra ambulansa alıp götürüler. Alkolik sanırım. Psikolojisi bozuktu. Yanmış orası, kendisi yakmış" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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