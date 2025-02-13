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Eskişehir'de Alkolle Araç Kullanan Sürücü Kazadan Yara Almadan Kurtuldu

Eskişehir'de Alkolle Araç Kullanan Sürücü Kazadan Yara Almadan Kurtuldu
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Eskişehir'de 2,45 promil alkollü sürücünün yolu ters yönde giden bisikletlilere ceza kesilmesi ile birlikte kazaya karışması sonucu sürücü yaralanmadan kurtuldu. Trafik polisleri, kazanın olduğu alandaki bisikletliye ve motosikletliye ceza uyguladı.

Eskişehir'de yol ayrımındaki bariyerlere saplanan aracın 2,45 promil alkollü sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Öte yandan kaza mahallindeki kaldırımda elektrikli bisikletle ilerleyen vatandaşa ise 2 bin 167 TL, motosikletli şahsa 9 bin 500 para cezası kesildi.

Kaza, Eskişehir çevreyolu Prof. Dr. Orhan Oğuz Alt Geçidi'ndeki kavşağın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.D. idaresindeki 26 AEN 453 plakalı araç çevreyolu Bursa istikametinde ilerlerken Prof. Dr. Orhan Oğuz Alt Geçidi'ndeki kavşağın girişinde bariyerlere saplandı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde tek bulunan, kendi imkanlarıyla araçtan çıkan ve ufak sıyrıklarla kazayı atlatan sürücü B.D.'nin kontrollerinde 2,45 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu öğrenildi. Sürücü kazalı aracının çekilişini sigara içerek izledi.

Bisikletliye 2 bin 167 TL para cezası kesildi

Öte yandan, kaza mahallinin yanındaki kaldırımdan kiraladığı elektrikli bisikletle ilerleyen S.A. isimli vatandaşı trafik polisleri durdurarak işlem yaptı. S.A.'ya 2 bin 167 TL para cezası kesildi. Cezayla alakalı konuşan S.A., "Ben de anlamadım, hayatımda ilk defa bisikletle ceza yedim. Ben kaldırımdan geliyordum. Neyse sağlık olsun" dedi. Ceza tutanağını alan vatandaş bisikleti elinde taşıyarak olay yerinden uzaklaştı. Yine ekiplerce kaldırımda ters yönde ilerleyen motosiklete 9 bin 500 lira para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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