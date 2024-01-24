Eskişehir'de alkol tüketenlere denetim

Eskişehir'de şehir manzarasına hakim bölgelere araçlarla gelerek alkol tüketen şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Mahallesi'nde bulunan TOKİ Seyir Tepesi, Kırsal Sokak, Şehir Sokak ve çevresinde araçlarla gelerek alkol alan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 36 şahıs ve 18 araç sorgulanırken, 1 sürücüye 'Dur İhtarına Uymamak' ve 'Makas Atmak' suçlarından, toplamda 8 bin 700 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR