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Eskişehir'de Alkol Tüketen ve Gürültü Yapan Şahıslar Halkı Rahatsız Ediyor

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Eskişehir'de Karapınar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınlarında araç içinde alkol tüketen ve gürültü yapan kişiler, çevredeki evlerde oturan vatandaşları rahatsız ediyor. Yüksek sesli müzik yayını yaparak bağıran ve halay çeken şahıslar, bölge halkını tedirgin ediyor.

Eskişehir'de bir sitenin yakınlarında araç içinde oturarak alkol tüketen ve gürültü yapan şahıslar, bölge halkına rahatsızlık veriyor.

Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınlarında şehir manzarasına karşı araç içinde alkol tüketen kimliği belirsiz kişiler, çevredeki evlerde oturan vatandaşlarda rahatsızlığa neden oluyor. Yüksek sesli müzik yayını yaparak bağıran ve halay çeken kişiler, bölge halkını aynı zamanda tedirgin de ediyor. Söz konusu kişilerin, bölgede yaşayan vatandaşlara ait araçların üstüne çıkarak yüksek sesle konuştuğu da iddia edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Odunpazarı Eskişehir Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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