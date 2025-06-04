Eskişehir'de Alışveriş Merkezinin Çatısında Yangın

Eskişehir'de Alışveriş Merkezinin Çatısında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, Vadişehir Mahallesi Neslişah Sokak üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin çatısında bulunan bir koltuk, bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Dumanları gören esnaf ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle esnaf ve AVM içindeki vatandaşlar panik yaşadı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangınla alakalı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Kurdukları düzenek ortaya çıktı! Gaziantep'te kurbanlık alan vatandaşlar dolandırıldı

Kurbanlık alan vatandaşları böyle dolandırmışlar
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.