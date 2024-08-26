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Eskişehir'de alacak verecek nedeniyle arkadaşını bacağından vuran şahıs yakalandı

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Eskişehir'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir şahıs, arkadaşını bacağından tabanca ile vurdu. Olay yerinden kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de alacak verecek nedeniyle arkadaşını bacağından tabanca ile vuran ve olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Porsuk Çayı üzerindeki köprüde oturan iki şahıs arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucunda şahıs, yanındaki tabanca ile tartıştığı Yunus D.'nin (24) bacağına ateş etti. Olay yerinden kaçan şahıs Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yaralı Yunus D. tedavisi için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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