Eskişehir'de Alacak Verecek Meselesi Kavga Çıkardı

Eskişehir'de alkollü oldukları ileri sürülen şahıslar arasında alacak verecek meselesinden çıkan kavgada, taraflar birbirlerine sandalyeler ve iş makineleriyle saldırdı. Esnaf ve dükkana tadilat yapan işçilerin de dahil olduğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Olay, dün akşam saat 20.20 sularında Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üzerindeki bir lokantada meydana geldi. İddialara göre, işletmenin içerisindeki birisiyle dışarıdan gelen şahıs arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma gerginliğin artması sonucunda büyüyerek kavgaya dönüştü.

Sandalyelerle ve iş makineleriyle birbirlerini darp ettiler

Alkollü olduğu öne sürülen şahıs dışarıya çıkarak telefon ettiği 3 arkadaşını dükkanın önüne çağırdı. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ve yine alkollü oldukları iddia edilen şahıslar işletmenin içerisindeki kişiye saldırıda bulundu. Taraflar, dükkandaki sandalyeleri ve tadilat yapan işçilerin makinelerini kullanarak birbirlerini darp etti. Malları zarar gören esnaf ve işçiler ise tarafları ayırmaya çalışırken olaya dahil oldu.

Polise mukavemet gösterdi

Caddede yankılanan kavga seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale etti. Alkollü şahıs, mağdur olduğunu söyleyip polise sesini yükseltti ve çevresine küfürler savurdu. Ardından, şahsın polise mukavemet göstermesi sonucu tekrar arbede çıktı. O arbede sırasında bir işletme personeli de alkollü şahsa doğru sandalye fırlatarak, "Devletin memuruna bağırma" diye tepki gösterdi.

Kavga nedeniyle lokantanın içerisinde fenalaşan kadına ise 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu. Polisin yoğun uğraşları sonucunda ayrılan taraflar ise ekip arabasına alınarak karakola götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR