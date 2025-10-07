Haberler

Eskişehir'de Alacak Verecek Kavgasında Silahlı Saldırı

Eskişehir'de bir şahıs, alacak verecek yüzünden tartıştığı sürücüyü bacağından silahla vurdu. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir şahıs içinde bulunduğu otomobili kullanan sürücüyü alacak verecek konusundan dolayı bacağından silahla vurarak yaralarken, 112'yi arayıp ihbarda bulundu.

Olay, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Nejdet Yıldırım caddesi üzerinde meydana geldi. Bahse konu cadde üzerinde E.Ç. idaresindeki 26 DC 811 plakalı hatchback otomobil içinde yolcu konumunda bulunan B.E. ile alacak verecek konusundan dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile B.E. yanında bulundurduğu silah ile E.Ç. isimli sürücünün bacağına ateş etti. Yaralanan E.Ç. için olayı gerçekleştirdiği iddia edilen B.E., 112 ihbar hattını arayarak bir şahsı yaraladığını söyledi. Bacağından yaralanan şahıs Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
