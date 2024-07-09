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Eskişehir'de Akraba Grupları Arasında Çıkan Kavgada 3 Kişi Bıçaklandı, 6 Kişi Yaralandı

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Eskişehir'de iki akraba grubu arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 3 kişi bıçaklandı, 6 kişi de darp edilerek yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9'u tutuklandı.

Eskişehir'de iki akraba grubu arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 3 kişi bıçaklandı, 6 kişi de darp edilerek yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9'u tutuklandı.

Olay, 5 Temmuz Cuma günü Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup akrabalarına ait olan bir dükkana gitti. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki akraba grubu arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma, sokağa taştı. Sokak üzerinde adeta meydan muharebesi çıktı.

Çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanırken 6 kişi de darp yaralısı olarak tedavi edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sokakta çıkan sopalı ve bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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