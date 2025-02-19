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Eskişehir'de Akaryakıt Alan Araç Alev Alev Yandı

Eskişehir'de Akaryakıt Alan Araç Alev Alev Yandı
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Eskişehir'de bir sürücü, akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan hemen sonra seyir halindeyken aracının alev alması üzerine araçtan atladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan hemen sonra yanmaya başlayan aracından seyir halindeyken atlayan sürücü, otomobilinin yanını çaresizce izledi. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç şans eseri bir faciaya neden olmadı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Özlem Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.Y. idaresindeki 26 ACN 984 plakalı sedan araç akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra Özlem Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir anda alev almaya başladı. Sürücü F.Y. alev alan aracından seyir halindeyken atladı. Otomobil şans eseri başka bir araca çarpmadan orta refüje çıkıp durdu.

Aracının yanışını izledi

Talihsiz adam alev alev yanan aracının yanışını çaresizce izledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda alevlere kontrol altına aldı. Adeta küle dönen araç kullanılamaz hale geldi. Olayı hafif sıyrıklarla ve yanıklarla atlatan F.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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