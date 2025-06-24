Eskişehir'de AK Parti Standına Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

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Eskişehir'de alışveriş merkezi önünde AK Parti standına alkollü halde saldırı gerçekleştiren M.B.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Eskişehir'de AK Parti standına saldırarak zarar veren ve polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de bir alışveriş merkezi önünde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi standına alkollü halde saldırıda bulunan şüpheli şahıs M.B.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştı. Siyasi Partiler veya Meslek Kuruluşlarının Kullanımında Olan Bina, Tesis veya Eşyaya Zarar Verme suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebiyle sevk edilen şüpheli, sorgusunun ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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